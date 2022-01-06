С теми российскими исполнителями, которые успели выступить на оккупированных украинских территориях, все ясно. Любые разговоры о том, что концерты там – лишь искусство и они не могут отказывать в нем украинцам, вынужденным жить на неподконтрольной территории, звучат как глупость.

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Забудьте о гастролях в Украине

Хотя бы потому, что любые концерты – это бизнес. Те, кто приезжают выступать на том же крымском полуострове – зарабатывают деньги. И встречный запрет на въезд на территорию Украины – это лишь выработка системы условных рефлексов.

Хотите выступить на оккупированных украинских территориях – забудьте о гастролях в Украине. Хотите вести бизнес в Крыму – готовьтесь к украинским санкциям.

Наивно надеяться, что можно нарушать украинские законы и не встречаться с ответными мерами со стороны Киева. В конце концов, если Украина не будет готова говорить о собственных правах – значит в глазах окружающих она будет обладать только обязанностями.

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Инструмент самозащиты

Нет ничего удивительного в том, что Украина ограничивает прокат фильмов, где снялись актеры, которые поддержали российскую агрессию против нашей страны. Потому что кино – это тоже бизнес.

Прокат в кинотеатрах приносит деньги от продажи билетов. Покупка прав для показа фильма на телеканалах тоже приносит деньги создателям ленты или сериала.

И запрет на демонстрацию фильмов с теми, кто аплодировал российскому вторжению – это всего лишь инструмент самозащиты. Если вы решили добиться лояльности Кремля – не стоит думать, что Украина не станет на это реагировать.

Многие, кто поддержал вторжение – родились в Украине

Причем речь ведь не только о российских актерах. Многие из тех, кто публично поддержал вторжение в Крым и на Донбасс, родились и выросли в Украине. Как, например, Лолита Милявская или Наташа Королева, которым запрещен въезд на территорию нашей страны.



Лолита Милявская или Наташа Королева хотят в Украину / Коллаж 24 канала

Они теперь рассказывают о бесчеловечности украинских властей, запрещающих им въезд на родину. Но справедливости ради, нужно сказать, что проблема даже не в этом. Просто их родина перестала существовать.

Родина Лолиты – не Украина, а Малороссия

Потому что родина той же Лолиты – это не Украина. Ее родина – это Малороссия. Свою карьеру певица делала именно как выходец из этой самой имперской окраины.

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Когда ради столичной прописки заключали фиктивные браки, а любая карьера в союзной республике была лишь тренировкой перед штурмом настоящего имперского Олимпа.

Родина Лолиты Милявской – это вареники и борщ. Анекдоты про украинский язык, который придумывают люди, никогда украинского языка не знавшие.

Обязательный Тарас Бульба, которого читали потому, что его автор стал частью имперской литературы. Но Лолите придется смириться с тем, что эта ее родина окончательно умерла 8 лет назад.

Россия сделала из Малороссии – Украину

Ее убила новая родина Лолиты. Та, в которой она сделала карьеру и стала звездой. В которой она получила славу, деньги и биографию. Причем особенная ирония в том, что убийство получилось непредумышленным.

Москва хотела сохранить Малороссию, а в результате отправила ее в небытие.

Российское вторжение заставило бывшую соседнюю республику просыпаться из летаргического сна. Обзаводиться армией, национальной памятью и самосознанием.

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Все, что теперь остается этим людям из прошлого – это гастроли в России. В той самой России, которая 8 лет назад сделала из Малороссии – Украину.