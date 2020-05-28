Родители – насильники и гомосексуалы: сообщение Кулебы о суррогатном материнстве хотят проверить

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба уже неоднократно выступал против механизма суррогатного материнства, который сейчас действует в Украине. На этот раз его сообщение на фейсбуке просят проверить на наличие гомофобии.

Громадська організація "Альянс.Глобал" звернулася до уповноваженої з прав людини Людмили Денісової і до Володимира Зеленського. Як повідомляє спілка на своїй сторінці у фейсбуці, вони просять перевірити допис на ознаки дискримінації за ознакою сесуальної орієнтації.

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"Альянс.Глобал" просить президента і обмудсменку вжити відповідних заходів та оприлюднити публічно свою позицію щодо інциденту.

Державний службовець, який є представником захисту прав людини, не має ані юридичного, ані морального права принижувати людську гідність та розпалювати нетерпимість в українському суспільстві,

– пише організація.

Спілка нагадала, що сексуальна орієнтація не належить до числа легітимних обмежень у праві на батьківство і всиновлення.

Що саме обурило у дописі Кулеби про сурогатне материнство

Власне, обурив організацію вислів "Є випадки, коли сім’ї – фіктивні, коли "подружжям" можуть виявитися і гомосексуальні пари, і ґвалтівники".

Як приклад, омбудсмен навів один із договорів, який підписує сурогатна мати. Він зазначив, що жінка, яка підписує таку угоду, фактично потрапляє в рабство. Вона має звітувати за кожен свій крок, бути готовою зустрітися з генетичними батьками, коли вони цього забажають, не має права плавати, користуватися транспортом, зобов’язана погоджувати всі свої дії. Також вона не має права на дитину, яку народила.

Опісля того, як мережею поширилася хвиля обурення, Кулеба оновив свій пост, намагаючись роз’яснити, що саме він мав на увазі.

"Відповідно до законодавства України, скористатися послугами сурогатного материнства в Україні може подружжя, відповідно до Сімейного Кодексу України – це чоловік та жінка, шлюб яких зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану", – пояснив Кулеба. А ті особи, які не мають відповідного свідоцтва, просто кажучи, гомосексуальны пари, йдуть на обман, щоб отримати дитину.

Вони створюють фіктивні шлюби, підроблюють документи, йдуть на інші схеми, щоб отримати дитину незаконним способом,

– намагався прояснити ситуацію Кулеба.

Микола Кулеба та Антоніна Наконечна про сурогатне материнство в Україні в ефірі 24 каналу