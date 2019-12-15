Родителям пришлось собирать дрова: несколько школ на Харьковщине остались без тепла

Для шести школ Близнюковского района на Харьковщине вовремя не закупили уголь – район не мог провести тендер на его закупку. Почему так произошло и как удалось обойтись без вынужденных каникул – выясняли журналисты 24 канала.

Родители и учителя рубили дрова и собирали хворост, чтобы таки отопить школу и дети смогли учиться. Иначе занятия просто пришлось бы отменить.

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В селе Алисовка на юге Харьковской области живет более 600 человек, в местной школе учится 44 ребенка. Газа в селе нет, учебное заведение отапливают углем. Та же ситуация и в селе Крыштоповка: родители и фермеры запасли во дворе школы дрова, хворост и шелуху.



В Алисовке собирают дрова и хворост, чтобы дети не шли на каникулы



Поработать пришлось родителям и учителям села Крыштоповка

"Мы напилили дров, поскольку конкретно нам не говорили, когда будет уголь. Дровами мы отапливаем школу уже где-то две недели. Если завезут тот уголь, который обещают, то его хватит месяца на два", – прокомментировал директор школы Крыштоповка Александр Хурда.

Учебные заведения остались без угля, потому что в районе не смогли вовремя провести тендер. Мол, на процедуру не было денег. На 700 тонн надо 2,6 миллиона. Близнюки – район без промышленности. Поэтому бюджет получил средства, только когда фермеры заплатили налог.

Отсутствие ценовой политики на зерно повлияло на арендаторов и арендодателей. Соответственно, на поступления с налогов физических лиц. А это является нашим основным источником поступлений,

– пояснил Василий Протасов, первый заместитель председателя Близнюковского РГА.

Следовательно, первая машина угля вместо начала отопительного сезона заехала в школы только 13 декабря. Через несколько дней недостатка топлива не будет. Однако родительские дрова в районе приберегут. Ведь не исключают, что форс-мажор повторится снова.