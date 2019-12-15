Родителям пришлось собирать дрова: несколько школ на Харьковщине остались без тепла
Для шести школ Близнюковского района на Харьковщине вовремя не закупили уголь – район не мог провести тендер на его закупку. Почему так произошло и как удалось обойтись без вынужденных каникул – выясняли журналисты 24 канала.
Родители и учителя рубили дрова и собирали хворост, чтобы таки отопить школу и дети смогли учиться. Иначе занятия просто пришлось бы отменить.
Важно! Украина стала сотым государством, подписавшим декларацию о безопасности школ: детали
В селе Алисовка на юге Харьковской области живет более 600 человек, в местной школе учится 44 ребенка. Газа в селе нет, учебное заведение отапливают углем. Та же ситуация и в селе Крыштоповка: родители и фермеры запасли во дворе школы дрова, хворост и шелуху.
В Алисовке собирают дрова и хворост, чтобы дети не шли на каникулы
Поработать пришлось родителям и учителям села Крыштоповка
"Мы напилили дров, поскольку конкретно нам не говорили, когда будет уголь. Дровами мы отапливаем школу уже где-то две недели. Если завезут тот уголь, который обещают, то его хватит месяца на два", – прокомментировал директор школы Крыштоповка Александр Хурда.
Учебные заведения остались без угля, потому что в районе не смогли вовремя провести тендер. Мол, на процедуру не было денег. На 700 тонн надо 2,6 миллиона. Близнюки – район без промышленности. Поэтому бюджет получил средства, только когда фермеры заплатили налог.
Отсутствие ценовой политики на зерно повлияло на арендаторов и арендодателей. Соответственно, на поступления с налогов физических лиц. А это является нашим основным источником поступлений,
– пояснил Василий Протасов, первый заместитель председателя Близнюковского РГА.
Следовательно, первая машина угля вместо начала отопительного сезона заехала в школы только 13 декабря. Через несколько дней недостатка топлива не будет. Однако родительские дрова в районе приберегут. Ведь не исключают, что форс-мажор повторится снова.
Выбор редакции
-
Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули15 декабря , 23:44
-
У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину15 декабря , 23:03
-
Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филарета15 декабря , 22:03