Украина стала сотым государством, подписавшим декларацию о безопасности школ: детали

Министр образования Украины Анна Новосад подписала декларацию о безопасности школ. Украина стала сотым государством, которое присоединилось к документу.

Документ уже отправлен в Норвегию, сообщает пресс-служба МОН.

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Дети нормально учатся только тогда, когда их не угнетает страх, особенно страх за свою жизнь. И в дальнейшем мы будем делать все возможное, чтобы каждый украинский ребенок учился в безопасной, инклюзивной среде, что дает возможность раскрыться таланту каждого ученика,

– прокомментировала событие Анна Нововсад.

Теперь Украина официально обязуется восстанавливать образовательную инфраструктуру, обеспечивать психологическую реабилитацию учащихся, родителей и учителей. Также способствовать проведению тренингов по безопасности и здравоохранения.

Сейчас наша страна находится в очень сложной ситуации вооруженного конфликта. Это травмирует нас всех, однако несмотря на все, одна из основных наших задач – обеспечить безопасность наших детей,

– добавила Министр.

Могла ли Украина подписать такой документ несмотря на конфликт на Донбассе?Да, страны-подписанты Декларации – это как государства, на территории которых нет военных конфликтов, так и те, жители которой страдают от вооруженной агрессии.

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Какие еще обязательства на себя взяла Украина?