Оккупанты цинично обстреляли окрестности Новотошковского: из местной школы эвакуировали детей

Пророссийские оккупанты на Донбассе снова усилили обстрелы. Только за текущие сутки они уже 16 раз успели обстрелять украинские позиции. В частности, враг вел сильный огонь по окрестностям Новотошковского. Из-за обстрелов из местной школы пришлось эвакуировать детей.

Их спрятали в бомбоубежище. К слову, обстрелянный район расположен совсем близко к Золотому-4, всего в 13 километрах. Следует отметить: враг применил весь спектр вооружения, начиная со стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 миллиметра. Об этом информирует штаб ООС.

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К счастью, от циничных действий оккупантов местные жители не пострадали. Обучение в школе тоже продолжилось после того, как стих огонь.

Потерь среди военных тоже нет.

Оккупанты стреляли также из минометов недалеко Новолуганского, из СПГ вблизи Хутора Свободного,

в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов, дважды у Троицкого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

Что известно о разведении войск в Золотом?

началось оно в 12:00 29 октября и длилось 3 суток;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

2 ноября Золотое открыли для журналистов;

в 12:00 3 ноября началось разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационных сооружений.



Как разводят войска на Донбассе / инфографика 24 канала