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      Оккупанты цинично обстреляли окрестности Новотошковского: из местной школы эвакуировали детей

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      Обстрелы школы в Новотрошкивському – детей эвакуировали
      Новотошковская школа / Иллюстративное фото

      Пророссийские оккупанты на Донбассе снова усилили обстрелы. Только за текущие сутки они уже 16 раз успели обстрелять украинские позиции. В частности, враг вел сильный огонь по окрестностям Новотошковского. Из-за обстрелов из местной школы пришлось эвакуировать детей.

      Их спрятали в бомбоубежище. К слову, обстрелянный район расположен совсем близко к Золотому-4, всего в 13 километрах. Следует отметить: враг применил весь спектр вооружения, начиная со стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 миллиметра. Об этом информирует штаб ООС.

      Читайте также: Разведение войск в Петровском начнется 8 ноября, – ООС

      К счастью, от циничных действий оккупантов местные жители не пострадали. Обучение в школе тоже продолжилось после того, как стих огонь.

      Потерь среди военных тоже нет.

      Оккупанты стреляли также из минометов недалеко Новолуганского, из СПГ вблизи Хутора Свободного,
      в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов, дважды у Троицкого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

      Что известно о разведении войск в Золотом?

      • началось оно в 12:00 29 октября и длилось 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • 2 ноября Золотое открыли для журналистов;
      • в 12:00 3 ноября началось разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационных сооружений.

      карта розведення військ
      Как разводят войска на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Разведение войск Война на Донбассе Новости Украины Пророссийские боевики Учеба Дети и несовершеннолетние
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