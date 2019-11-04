Окупанти цинічно обстріляли околиці Новотошківського: з місцевої школи евакуювали дітей
Проросійські окупанти на Донбасі знову посилили обстріли. Лише за поточну добу вони вже 16 разів встигли обстріляти українські позиції. Зокрема, ворог вів рясний вогонь по околицях Новотошківського. Через обстріли з місцевої школи довелося евакуювати дітей.
Їх заховали у бомбосховищі. До слова, обстріляний район розташований зовсім близько до Золотого-4, всього за 13 кілометрів. Слід наголосити: ворог застосував увесь спектр озброєння, починаючи зі стрілецької зброї до мінометів різних калібрів та артилерії калібру 122 міліметри. Про це інформує штаб ООС.
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На щастя, від цинічних дій окупантів місцеві мешканці не постраждали. Навчання у школі теж продовжилось після того, як стих вогонь.
Втрат серед військових теж нема.
Окупанти стріляли також з мінометів неподалік Новолуганського, з СПГ поблизу Хутора Вільного,
у районі Кримського – з великокаліберних кулеметів, двічі біля Троїцького – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та СПГ.
Що відомо про розведення військ у Золотому?
- розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та тривало 3 доби;
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- 2 листопада Золоте відкрили для журналістів;
- О 12:00 3 листопада розпочалось розмінування території в зоні розведення і демонтаж фортифікаційних споруд.