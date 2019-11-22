Україна стала сотою державою, яка підписала декларацію про безпеку шкіл: деталі

Міністерка освіти України Ганна Новосад підписала декларацію про безпеку шкіл. Україна стала сотою державою, яка долучилась до документу.

Документ вже відправлений до Норвегії, повідомляє пресслужба МОН.

До слова: Окупанти цинічно обстріляли околиці Новотошківського: з місцевої школи евакуювали дітей

Діти нормально навчаються лише тоді, коли їх не гнітить страх, особливо страх за своє життя. І надалі ми робитимемо все можливе, щоб кожна українська дитина навчалася у безпечному, інклюзивному середовищі, що дає можливість розкритись таланту кожного учня,

– прокоментувала подію Ганна Нововсад.

Тепер Україна офіційно зобов’язується відновлювати освітню інфраструктуру, забезпечувати психологічну реабілітацію учнів, батьків і вчителів. Також сприяти проведенню тренінгів з безпеки та охорони здоров'я.

Зараз наша країна знаходиться у надзвичайно складній ситуації збройного конфлікту. Це травмує нас усіх, однак попри все одне із основних наших завдань – забезпечити безпеку наших дітей,

– додала міністерка .

Чи могла Україна підписати такий документ попри конфлікт на Донбасі?Так, країни-підписанти Декларації – це як держави, на території яких немає військових конфліктів, так і ті, мешканці котрої потерпають від збройної агресії.

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Які ще зобов’язання на себе взяла Україна?