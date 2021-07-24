Ранее местные СМИ сообщали, что парень ударился о камни на дне. Мол, из-за удара он сломал шею, отчего и наступила смерть.

Читайте также Отдых закончился трагедией: на польском курорте утонул украинец

Однако родные погибшего утверждают, что это не так. Его тетя Лилия Чепурко объяснила, что юноша утонул.

В день, когда произошла трагедия, юноша и мама отдыхали на море. Когда они катались на катамаране и уже приближались к берегу, Владимир внезапно решил прыгнуть в воду.

Новые подробности о трагедии

Как предположила тетя, он мог захотеть поплавать на мели, ведь не умел плавать. Впрочем, в воде юноша что-то зацепился и начал тонуть. Сначала он хотел вернуться к катамарану, затем пытался добраться до берега. Однако не успел и утонул.

Мама Владимира не могла спасти его, поскольку также не умела плавать. В то же время родственники погибшего возмущаются тому, что на людей, которые арендуют катамараны, не надевают спасательные жилеты. Они убеждены, что при его наличии парень смог бы выжить.

Что известно о погибшем