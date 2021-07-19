По данным польских СМИ, в течение выходных 17 – 18 июня в Польше в Балтийском море утонули 4 человека. Спасатели призывают людей соблюдать все правила безопасности на воде.

К сведению Более 100 человек погибли на водоемах в Украине всего за неделю

Трагедии в Польше с украинцами

Мальчик утонул в озере Шперек

В озере Шперек в Польше также утонул 2-летний мальчик из Украины. Трагедия произошла в развлекательном центре "Лидо".

Накануне взрослые праздновали и потребляли алкоголь. Вечеринка закончилась около 05:00. Двери коттеджа никто не закрыл, поэтому малыш смог беспрепятственно выйти на улицу.

В конце концов, ребенок упал в озеро. Тело малыша увидели местные жители. Они вызвали полицию и медиков. Последние пытались спасти мальчика, однако было уже слишком поздно.

Тело женщины нашли в реке Равка

В населенном пункте Кужешин спасатели выловили из реки Равка тело 26-летней украинки.

Женщина исчезла 27 июня. В то же время ее работодательница обратилась в полицию только на второй день.



Правила поведения на воде / Инфографика 24 канала

