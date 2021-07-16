Жуткий инцидент произошел в Великопольском воеводстве 15 июля. 2,5-летний Владислав вместе с родителями находился в развлекательном центре "Лидо".
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Подробности трагедии
Двери коттеджа не закрывали на ночь, поэтому мальчик беспрепятственно смог выйти на улицу. Он пошел к озеру и упал с пристани в водоем. Когда именно это произошло – неизвестно. Вероятно, ребенок пробыл в воде достаточно долго, сообщили очевидцы. По результатам экспертизы, причиной смерти является утопление.
Мальчик упал с моста в воду / Фото PAP
Тело маленького украинца в воде заметили местные жители, именно они и вызвали спасательные службы. Медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его, к сожалению, не удалось.
Где были родители погибшего
Родители ребенка, пара из Украины, подошли к озеру уже по прибытии спасателей. Известно, что у погибшего мальчика есть 12-летняя сестра. Возле озера они отдыхали с другой семьей, вечером накануне длительное время употребляли алкоголь. После вечеринки легли спать примерно в 5:00. Возле коттеджа полиция нашла банки из-под пива.
Родители погибшего в Польше украинца выпивали накануне трагедии / Фото PAP
Украинцам грозит до 5 лет тюрьмы
Польская прокуратура обвинила родителей погибшего в доведении ребенка до опасности и непреднамеренном доведении до смерти – ведь они оставили дверь дома открытой. Украинцы свою вину признали. Им грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.