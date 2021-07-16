Моторошний інцидент стався у Великопольському воєводстві 15 липня. 2,5-річний Владислав разом з батьками перебував у відпочинковому центрі "Лідо".

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Подробиці про трагедію

Двері котеджу не закривали на ніч, тому хлопчик безперешкодно зміг вийти надвір. Він пішов до озера та впав з пристані у водойму. Коли саме це сталося – невідомо. Ймовірно, дитина пробула у воді досить довго, повідомили очевидці. За результатами експертизи, причиною смерті є втоплення.



Хлопчик впав з містка у воду / Фото PAP

Тіло маленького українця у воді помітили місцеві мешканці, саме вони й викликали рятувальні служби. Медики намагалися реанімувати дитину, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Де були батьки загиблого

Батьки дитини, пара з України, підійшли до озера вже після прибуття рятувальників. Відомо, що у загиблого хлопчика є 12-річна сестра. Біля озера вони відпочивали з іншою сім'ю, ввечері напередодні тривалий час вживали алкоголь. Після вечірки лягли спати приблизно о 5:00. Біля котеджу поліція знайшла банки з-під пива.



Батьки загиблого у Польщі українця випивали напередодні трагедії / Фото PAP

Українцям світить до 5 років тюрми

Польська прокуратура звинуватила батьків загиблого у доведенні дитини до небезпеки й ненавмисного доведення до смерті – адже вони залишили двері будинку відкритими. Українці свою провину визнали. Їм загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! На початку липня у польській річці Равка, що у населеному пункті Кужешин, знайшли тіло 36-річної українки. Правоохоронці розпочали слідство.