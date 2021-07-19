Спасатели в очередной раз напомнили украинцам, как важно соблюдать правила безопасности и не рисковать собственной жизнью.
Заметьте На Свитязе поднялся немалый шторм: из озера євакуировали почти 20 человек
Трагедии на водоемах в Украине
- В поселке Гуты в Харьковской области утонула 6-летняя девочка. По предварительным данным, девочка вместе с друзьями гуляла вблизи технического водоема сахарного завода. Малышка наклонилась к воде, чтобы помыть руки, однако потеряла равновесие и упала.
- В курортном заливе Одесской области утонули 49-летний мужчина и его 13-летний сын, которые купались в море.
- В Черниговской области вблизи села Слободка в местном пруду утонули 2 братика: 14 и 10 лет. Они пошли купаться без разрешения взрослых.
- Возле города Лохвица в Полтавской области во время отдыха на реке погиб 25-летний мужчина.
Что происходит в мире
- Европа страдает от жутких наводнений. В частности, количество погибших в Германии уже превысило 150 человек.
- В Бельгии сообщили по меньшей мере о 20 погибших.
- Кроме того, более тысячи человек пропали без вести.
- Спасатели предполагают, что в дальнейшем ситуация может еще ухудшиться.