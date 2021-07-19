Рятувальники вкотре нагадали українцям, як важливо дотримуватися правил безпеки та не ризикувати власним життям.

Зауважте На Світязі здійнявся чималий шторм: з озера витягли майже 20 людей

Трагедії на водоймах в Україні

  • У селищі Гути на Харківщині потонула 6-річна дівчинка. За попередніми даними, дівчинка разом з друзями гуляла поблизу технічної водойми цукрового заводу. Малеча нахилилася до води, щоб помити руки, однак втратила рівновагу і впала.
  • У курортній Затоці на Одещині потонули 49-річний чоловік та його 13-річний син, які купалися у морі.
  • На Чернігівщині поблизу села Слобідка у місцевому ставку потонули 2 братиків: 14 та 10 років. Вони пішли купатися без дозволу дорослих.
  • Біля міста Лохвиця на Полтавщині під час відпочинку на річці загинув 25-річний чоловік.

Що відбувається у світі

  • Європа потерпає від моторошних повеней. Зокрема, кількість загиблих у Німеччині вже перевищила 150 людей.
  • У Бельгії повідомили про щонайменше 20 загиблих.
  • Окрім того, понад тисяча людей зникли безвісти.
  • Рятувальники припускають, що надалі ситуація може ще погіршитися.

Правила на воді
Правила поводження на воді / Інфографіка 24 каналу