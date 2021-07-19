Рятувальники вкотре нагадали українцям, як важливо дотримуватися правил безпеки та не ризикувати власним життям.
Зауважте На Світязі здійнявся чималий шторм: з озера витягли майже 20 людей
Трагедії на водоймах в Україні
- У селищі Гути на Харківщині потонула 6-річна дівчинка. За попередніми даними, дівчинка разом з друзями гуляла поблизу технічної водойми цукрового заводу. Малеча нахилилася до води, щоб помити руки, однак втратила рівновагу і впала.
- У курортній Затоці на Одещині потонули 49-річний чоловік та його 13-річний син, які купалися у морі.
- На Чернігівщині поблизу села Слобідка у місцевому ставку потонули 2 братиків: 14 та 10 років. Вони пішли купатися без дозволу дорослих.
- Біля міста Лохвиця на Полтавщині під час відпочинку на річці загинув 25-річний чоловік.
Що відбувається у світі
- Європа потерпає від моторошних повеней. Зокрема, кількість загиблих у Німеччині вже перевищила 150 людей.
- У Бельгії повідомили про щонайменше 20 загиблих.
- Окрім того, понад тисяча людей зникли безвісти.
- Рятувальники припускають, що надалі ситуація може ще погіршитися.