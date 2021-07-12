За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті немає. Однак тіло таки передали на судмедекспертизу.

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На Полтавщині зник 25-річний чоловік

Хлопець зник 11 липня під час відпочинку на березі річки Сула біля міста Лохвиця, що у Миргородському районі.

За словами речниці надзвичайників області Світлани Рибалко, компанія тільки через деякий час помітила, що хлопця не стало. Тільки тоді й викликали рятувальників.

Тіло знайшли через два дні

Чоловіка шукали два дні. Водолази продовжували роботу протягом всієї ночі з 11 на 12 липня, проте безрезультатно. Тільки опівдні 12 липня тіло знайшли у річці.

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