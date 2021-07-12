За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті немає. Однак тіло таки передали на судмедекспертизу.
До теми Шукали 3 дні: на Одещині знайшли тіло рибалки, який впав з човна у Дністрі
На Полтавщині зник 25-річний чоловік
Хлопець зник 11 липня під час відпочинку на березі річки Сула біля міста Лохвиця, що у Миргородському районі.
За словами речниці надзвичайників області Світлани Рибалко, компанія тільки через деякий час помітила, що хлопця не стало. Тільки тоді й викликали рятувальників.
Тіло знайшли через два дні
Чоловіка шукали два дні. Водолази продовжували роботу протягом всієї ночі з 11 на 12 липня, проте безрезультатно. Тільки опівдні 12 липня тіло знайшли у річці.
Інформація від ДСНС щодо загиблих на водоймах: коротко
- 12 липня на Одещині в річці Дністер знайшли тіло рибалки, якого шукали 3 дні.
- 11 липня рятувальники знайшли мертвим 8-річного хлопчика, який зник напередодні. Тіло Анатолія Желабікова дістали із дна озера.
- З початку липня 2021 року на водоймах потонули 124 українці. Цей показник вже перевищив минулорічну липневу статистику.
- Лише за добу в країні потонуло 32 людини. З них – п'ятеро дітей.