По предварительной информации, следов насильственной смерти нет. Однако тело таки передали на судмедэкспертизу.

К теме Искали 3 дня: в Одесской области нашли тело рыбака, который упал с лодки в Днестре

На Полтавщине пропал 25-летний мужчина

Парень пропал 11 июля во время отдыха на берегу реки Сула возле города Лохвица, что в Миргородском районе.

По словам пресс-секретаря чрезвычайников области Светланы Рыбалко, компания только через некоторое время заметила, что парня не стало. Только тогда и вызвали спасателей.

Тело нашли через два дня

Мужчину искали два дня. Водолазы продолжали работу в течение всей ночи с 11 на 12 июля, однако безрезультатно. Только в полдень 12 июля тело нашли в реке.

Информация от ГСЧС относительно погибших на водоемах: кратко