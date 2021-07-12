По предварительной информации, следов насильственной смерти нет. Однако тело таки передали на судмедэкспертизу.
К теме Искали 3 дня: в Одесской области нашли тело рыбака, который упал с лодки в Днестре
На Полтавщине пропал 25-летний мужчина
Парень пропал 11 июля во время отдыха на берегу реки Сула возле города Лохвица, что в Миргородском районе.
По словам пресс-секретаря чрезвычайников области Светланы Рыбалко, компания только через некоторое время заметила, что парня не стало. Только тогда и вызвали спасателей.
Тело нашли через два дня
Мужчину искали два дня. Водолазы продолжали работу в течение всей ночи с 11 на 12 июля, однако безрезультатно. Только в полдень 12 июля тело нашли в реке.
Информация от ГСЧС относительно погибших на водоемах: кратко
- 12 июля в Одесской области в реке Днестр нашли тело рыбака, которого искали 3 дня.
- 11 июля спасатели нашли мертвым 8-летнего мальчика, пропавшего накануне. Тело Анатолия Желабикова достали со дна озера.
- С начала июля 2021 года на водоемах утонули 124 украинца. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.
- Только за сутки в стране утонуло 32 человека. Из них – пятеро детей.