Правоохранители и спасатели заявили, что следов насильственной смерти на теле ребенка не было.

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Детали гибели мальчика

Об исчезновении ребенка правоохранителям сообщила мама мальчика. Произошло это поздно вечером 10 июля. В то время она вместе с сыном и компанией людей отдыхали там на берегу. Через некоторое время они заметили, что парня не стало.

Ночью к поискам парня подключились не только МЧС, но и:

подразделение Национальной гвардии,

кинологи,

волонтеры и жители города.

Лишь на следующий день водолазы, проверяя акваторию озера, достали тело ребенка. Его передали на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

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