Співробітники ДСНС влаштували справжню спецоперацію з порятунку. Загалом до неї долучилися 5 осіб.
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Рятувальники розповіли, що дехто з відпочивальників змогли самостійно дістатися до острова, а решта перебували посеред Світязя на катамаранах. Останні через пориви вітру й високі хвилі стали некерованими.
Операція з порятунку розпочалася о 17:49. На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт Шацька на двох моторних човнах.
Найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а потім – вирушили на допомогу людям, які перебували на острові,
– повідомили у ДСНС.
Трохи менше, ніж за 2 години ситуацію вдалося нормалізувати. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 19 осіб, з них 10 чоловіків, 7 жінок та 2 дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували.