За даними польських ЗМІ, упродовж вихідних 17 – 18 липня у Польщі у Балтійському морі потонули 4 людей. Рятувальники закликають людей дотримуватися усіх правил безпеки на воді.

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Трагедії у Польщі з українцями

Хлопчик потонув в озері Шперек

В озері Шперек у Польщі також потонув 2-річний хлопчик з України. Трагедія сталася у відпочинковому центрі "Лідо".

Напередодні дорослі святкували та споживали алкоголь. Вечірка закінчилася близько 05:00. Двері котеджу ніхто не замкнув, тому малюк зміг без перешкод вийти на вулицю.

Зрештою, дитина впала в озеро. Тіло малюка побачили місцеві жителі. Вони викликали правоохоронців та медиків. Останні намагалися врятувати хлопчика, однак було вже надто пізно.

Тіло жінки знайшли у ріці Равка

У населеному пункті Кужешин рятувальники виловили з річки Равка тіло 26-річної українки.

Жінка зникла 27 червня. Водночас її роботодавиця звернулася до поліції лише на другий день.



Правила поводження на воді / Інфографіка 24 каналу

