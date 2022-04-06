Украине известны имена всех российских уродов, устроивших геноцид украинцев в Киевской области. Кроме того, в распоряжении Украины есть имена и номера всех оккупантов, которые присылали домой награбленные вещи из Беларуси.
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Звонок брату мародера
Брату одного из мародеров поступил звонок, украинцы представились "ФСБ". У того спросили, знает ли он, что идущие к нему посылки – это награбленные в Украине вещи. Тот только что-то испуганно мурлыкал.
В конце разговора наши пообещали, что оккупантам и их родным понесут ответственность за все преступления, которые совершили в Украине.
Видео разговора с братом оккупанта-мародера:
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