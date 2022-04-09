Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые перехватывает СБУ. Ведомство поделилось одним из таких.

К теме Больше слушайте нашего президента-дебила, – российский оккупант в разговоре с женой

Там жена говорит своему мужу, который пришел с войной в Украину, что российские СМИ уверяют, будто у них "все прекрасно", а Путин всем обещает "ветеранку" и выплаты за каждый боевой день.

Три миллиона и похороны оплатишь. Деньги дают хотя бы,

– заявил наивный захватчик.

Его жена ответила, что эти деньги ей не нужны. Но при этом уточнила, что "3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7".

Если российские власти не соврали, платить придется очень много

Оккупант подтвердил, что оснований для выплат немало – их роту всю разбили. "Х** знает, что мы здесь делаем… Нас ху***т, как котят", – пожаловался он жене.

Ну ничего, зато обещают хорошо платить. Посмертно.