Пенсию смогут получить дети, муж или жена, родители пропавшего человека. Для назначения пенсии по потере кормильца следует обратиться в Пенсионный фонд.

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Кто может получить пенсию

Родственники пропавших без вести имеют право на получение пенсии через месяц после регистрации правоохранительными органами заявления об исчезновении.

Марина Лазебная объяснила, что получить пенсию могут родственники, находившиеся на содержании пропавшего без вести человека. В частности:

дети до 18 лет или до 23 лет, если они являются соискателями высшего образования;

дети до 23 лет независимо от обучения, если они сироты;

муж или жена или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста. Также они могут претендовать на пенсию, если после исчезновения близкого потеряли источники средств к существованию;

муж или жена, а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет;

Выплаты будут осуществляться в течение периода, пока лицо считается пропавшим без вести. Нетрудоспособные родственники, находившиеся на содержании пропавшего, будут получать пенсию по потере кормильца.

Если правоохранители установят место нахождения или захоронения человека, считающегося пропавшим без вести, то в назначение пенсий вносятся соответствующие изменения.

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