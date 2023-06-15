Много лет Черномаз работал журналистом и фотокорреспондентом. Известный как фотограф Майдана.

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Герой защищал Украину в составе бригады быстрого реагирования "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Ироничный, глубокий лохматый чувак, который любит ходить и фотографировать по фестивалям и разным массовым акциям,

– так себя охарактеризовал Черномаз в одном из интервью.

Черномаз погиб 13 июня 2023 года в бою на Бахмутском направлении. До последнего вздоха воин защищал Украину.

Отец героя – диссидент и историка

Черномаз родился в Умани (Черкасская область). Отец героя – Богдан Черномаз – украинский историк диссидент, узник советских лагерей, общественный деятель.

"Богдан Черномаз сидел в печально известной кучинской зоне номер 36, которую называли "Зона смерти", именно там был замучен Василий Стус", – говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего героя Романа Черномаза. Вечная память воину!