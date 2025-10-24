Смерть 43-летнего мужчины после мобилизации в Киеве: в ГБР отреагировали на инцидент
- 19 октября 43-летний мобилизованный Роман Сопин оказался в больнице с закрытой черпно-мозговой трамвой. Через несколько дней мужчина умер.
- Полиция говорит, что киевлянин упал в распределительном пункте и травмировался.
- Семья не верит, что это был "несчастный случай".
- ГБР подало запросы в Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка.
18 октября в Киеве 43-летнего Романа Сопина задержали представители ТЦК и отправили на ВВК. Уже на следующий день мужчина оказался в больнице с тяжелой травмой головы. К сожалению, спасти его не удалось. Тем временем столичная полиция начала расследование.
Известно, что этот инцидент находится на особом контроле правоохранительных органов. Первые результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть Романа Сопина наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, передает 24 Канал.
Что известно о рассмотрении трагедии в ГБР?
За изучение обстоятельств трагедии взялось также и Государственное бюро расследований. В комментарии 24 Каналу советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что бюро направило запросы в Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка для проверки действий работников.
"Эти органы должны в кратчайшие сроки предоставить всю необходимую информацию и материалы, чтобы ГБР могло принять решение в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом", – объяснила Сапьян.
Напомним, что ранее родители Романа Сопина подали заявление в ГБР, требуя расследования по статьям об умышленном нанесении телесных повреждений, незаконном лишение свободы и служебной халатности.
Заметим, что 24 октября полиция начала уголовное производство по факту смерти мужчины, который получил травмы в распределительном пункте. Правоохранители заявили, что опросили десятки свидетелей инцидента. Они утверждают, что киевлянин упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.
Впрочем, семья погибшего не верит в "несчастный случай". По информации адвоката семьи, тяжелая травма мобилизованного стала следствием конфликта.
Последние случаи смерти мобилизованных в ТЦК
- В Черкассах военнообязанный умер в очереди на прохождение ВВК. В ТЦК говорят, что в автобусе у мужчины случился приступ эпилепсии, в результате которого он выпал на улицу и ударился головой.
- В Борисполе внезапно умер 43-летний мужчина во время прохождения военно-врачебной комиссии. По факту его смерти следователи начали досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности.
- Во время пребывания на пункте сбора 34-летнему Виталию Сахаруку стало плохо. Мужчине вызвали скорую. Медики диагностировали смерть в результате сердечной недостаточности.