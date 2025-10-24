Смерть 43-летнего мужчины после мобилизации в Киеве: в ГБР отреагировали на инцидент

18 октября в Киеве 43-летнего Романа Сопина задержали представители ТЦК и отправили на ВВК. Уже на следующий день мужчина оказался в больнице с тяжелой травмой головы. К сожалению, спасти его не удалось. Тем временем столичная полиция начала расследование.

Известно, что этот инцидент находится на особом контроле правоохранительных органов. Первые результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть Романа Сопина наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, передает 24 Канал.

Что известно о рассмотрении трагедии в ГБР?

За изучение обстоятельств трагедии взялось также и Государственное бюро расследований. В комментарии 24 Каналу советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что бюро направило запросы в Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка для проверки действий работников.

"Эти органы должны в кратчайшие сроки предоставить всю необходимую информацию и материалы, чтобы ГБР могло принять решение в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом", – объяснила Сапьян.

Напомним, что ранее родители Романа Сопина подали заявление в ГБР, требуя расследования по статьям об умышленном нанесении телесных повреждений, незаконном лишение свободы и служебной халатности.

Заметим, что 24 октября полиция начала уголовное производство по факту смерти мужчины, который получил травмы в распределительном пункте. Правоохранители заявили, что опросили десятки свидетелей инцидента. Они утверждают, что киевлянин упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.

Впрочем, семья погибшего не верит в "несчастный случай". По информации адвоката семьи, тяжелая травма мобилизованного стала следствием конфликта.

