Смерть 43-річного чоловіка після мобілізації у Києві: у ДБР відреагували на інцидент

18 жовтня у Києві 43-річного Романа Сопіна затримали представники ТЦК та відправили на ВЛК. Вже наступного дня чоловік опинився у лікарні із важкою травмою голови. На жаль, врятувати його не вдалося. Тим часом столична поліція розпочала розслідування.

Відомо, що цей інцидент перебуває на особливому контролі правоохоронних органів. Перші результати судово-медичної експертизи показали, що смерть Романа Сопіна настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, передає 24 Канал.

Що відомо про розгляд трагедії у ДБР?

За вивчення обставин трагедії взялося також і Державне бюро розслідувань. У коментарі 24 Каналу радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повідомила, що бюро направило запити до Київського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку для перевірки дій працівників.

"Ці органи мають у найкоротший термін надати всю необхідну інформацію та матеріали, щоб ДБР могло ухвалити рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом", – пояснила Сапьян.

Нагадаємо, що раніше батьки Романа Сопіна подали заяву до ДБР, вимагаючи розслідування за статтями про умисне завдання тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі та службову недбалість.

Зауважимо, що 24 жовтня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті. Правоохоронці заявили, що опитали десятки свідків інциденту. Вони стверджують, що киянин впав на підлогу і травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Втім, родина загиблого не вірить у "нещасний випадок". За інформацією адвоката сім'ї, важка травма мобілізованого стала наслідком конфлікту.

