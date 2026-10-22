Василиса Звозда зарегистрировала петицию о присвоении звания Героя Украины (посмертно) своему мужу Роману Звозде, который служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте президента Украины.

Что известно о погибшем защитнике?

Роман Звозда проходил службу в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. По словам супруги, он добросовестно выполнял воинский долг и до последнего оставался верным присяге и своим сослуживцам.

6 июня 2026 года военный погиб при выполнении боевого задания вблизи Маломихайловки Синельниковского района Днепропетровской области.

В петиции Василиса рассказала, что Роман был не только преданным защитником Украины, но и любящим мужем и отцом. Его гибель стала невосполнимой утратой для семьи.

Для меня он был не просто военнослужащим. Он был моим любимым мужем, любящим отцом наших детей, опорой и самым близким человеком. Его гибель навсегда изменила жизнь нашей семьи,

– написала жена военного.

Она добавила, что для семьи звание Героя Украины будет не только государственной наградой. Это будет признание подвига и память о человеке, отдавшем жизнь за Украину.

Петиция № 22/268730-эп была обнародована 13 августа 2026 года. Для ее рассмотрения президентом необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Напомним, ранее на сайте президента Украины также была зарегистрирована петицию о посмертном присвоении звания Героя Украины Николаю Карпюку. Бывший политзаключенный Кремля после освобождения из российского заключения встал на защиту Украины и погиб в бою 19 сентября 2026 года.