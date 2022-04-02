Тем не менее, по данным источников 24 канала в разведке, нелюди из числа российского командования пытаются прикрыть себя и сбросить всю вину за совершение преступлений на личный состав. Так, боевикам Росгвардии перед отправкой в Украину давали документ с перечнем запретов. Который был написан под диктовку Генштаба.

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Каждый из ОМОНовцев должен был расписаться под тем, что ознакомился с правилами и не собирается нарушать приказы руководства.

Обязали ни с кем не разговаривать

Согласно документу, который давали для ознакомления росгвардейцам из подразделения "Сармат" из Ростовской области, во время выполнения боевых задач и угнетения проукраинских людей в захваченных городах захватчикам запретили общаться с журналистами.

Кроме того, российским изуверам приказали не обмениваться информацией с украинцами об участии спецназа в боевых действиях, а также не обсуждать политическое руководство России и Украины. Словом, руководители хотят, чтобы росгвардейцы не догадались о том, кем является Путин, и не поняли, что в нашей стране нет нацистов.

Чтобы родственники российской полиции не догадались, где они находятся и не знали подробностей, в Кремле распорядились, чтобы каждый боевик "добровольно" сдал свой телефон и не пользовался ни одним из доступных ему гаджетов.

Насколько тщательно росгвардейцы подошли к выполнению задач, сказать трудно. Поскольку они в подавляющем большинстве были заброшены Путиным на штурм городов. Кое-где – со щитами и дубинками, однако украинцы быстро провели спецоперацию по демилитаризации российских карателей. Те же, кому посчастливилось выжить, поняли, в какой ад их забросил кремлевский фюрер.

Российские военные конфликтуют с МВД

Согласно данным разведки, когда в Кремле приняли решение о приобщении к боевым действиям террористов из Росгвардии, между должностными лицами Генштаба и МВД произошел нешуточный конфликт. Военные понимали, что в любом случае при проходе захватчиков вглубь Украины, они могут получить немалые финансовые достижения.

Казнокрады-генералы прекрасно помнят, как они получали проценты от того, что намародерили оккупанты в 2014-м году. Некоторые нелюди обогатились не на один миллион долларов, получили угнанные у дончан элитные машины да и вообще наладили каналы снабжения целых караванов с награбленным в Россию. Поскольку же привлечение к "спецоперации" Росгвардии означало то, что мародерить будут также и полицейские, в Генштабе подняли нешуточную бучу. Закончился конфликт тем, что в наставления о поведении в Украине дописали запрет на изъятие и хранение драгоценностей для их вывоза в Россию.

Само собой, подобные запреты являются лишь формальностью, но в случае, если росгвардейцев поймают на мародерстве, генштабисты и руководители Министерства обороны смогут получить козыри и шантажировать руководство МВД. Однако для гарантий господства в украинских городах только одних грабителей в Генштабе решили сделать так, чтобы на самой зажиточной Киевщине росгвардейцы погибли во время его захвата.

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Росгвардейцам запрещали мародерить в Украине / Фото источников 24 канала