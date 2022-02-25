Что это будет – пока неизвестно. Но известно, что в итоге Россия обвинит Украину в бесчеловечных действиях.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Россия готовит против Украины масштабную провокацию

По данным разведки, Россия планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях,

– предостерег министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой оборонной войне. В отличие от России, мы не целимся в детские сады и гражданских", – подчеркнул он.