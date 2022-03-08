Варвары

Но Россия так не думает. Она обстреливает "зеленые коридоры" и препятствует их работе. Ибо ее цель – не помогать гражданским, а завозить свои "гумконвои".

Заговор против Путина Как долго осталось кровавому диктатору

Гумконвои смерти

Эти "конвои" не имеют ничего с гуманитарной помощью – это инструмент установления военно-политического контроля над территорией.

Россия превращает даже гуманитарную сферу в инструмент гибридной войны. Она разрушает базы гуманитарной сферы.

Поэтому она должна быть исключена из гуманитарных организаций, включая World Health Organization (WHO).