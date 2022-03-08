Эпидемия рашизма
Я знаю, как им плохо. На острове свирепствует эпидемия. Она поражает мозг, и у заболевших нарушается зрение.
Заговор против Путина Как долго осталось кровавому диктатору
Белое видится им черным, черное – белым, а на лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z.
Тех, у кого иммунитет к этой заразе, выслеживают. Они в еще большей опасности.
Спасения пока нет
Наблюдать за этим со стороны невыносимо. Что делать – пока непонятно.
Но лечить первых и спасать вторых необходимо. Всё время только об этом и думаю.
Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео:
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