Как написал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, расстреляли директора школы в селе возле Баштанки.

Важно Николаев в тройке хорошо обороняющихся областей – председатель ОВА

"При отходе от Баштанки (город в Николаевской области) колонна заехала в этот населенный пункт, (оккупанты – 24 канал) ворвались в школу, захватили ее, расстреляли директора школы", – проинформировал Ким.

Добавим, что, по данным Генштаба, на Юге враг хочет прорваться в Николаев и продолжает наступление на Запорожье и Мариуполь.

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