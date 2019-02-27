Росія готується до економічної війни, – Die Presse

"Ніхто не хоче вести реальну війну, але на економічному рівні вона буде. Тенденція вказує на це. Сигнали такі, що всі йдуть ва-банк…"

Російський економіст Олег В'югін обіймав посаду першого заступника голови Центробанку РФ, а нині він – голова наглядової ради Московської біржі і разом з Герхардом Шредером входить до складу ради директорів "Роснафти".

В інтерв‘ю австрійському виданню Die Presse В'югін говорить про маніпуляції показниками в Росії, можливе підвищення цін на нафту до 200 доларів та мільярдні резерви для економічної війни.

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Журналіст видання Едуард Штейнер відзначив, що Росстат кілька разів підвищував оцінку росту ВВП у 2018 році, в останнє нарахувавши економіці приріст у 2,3%, а це набагато вище очікуваних показників.

Дійсно насторожує, коли служба статистики часто виправляє цифри, – прокоментував В‘югін. – Крім цього, вона не пояснює, для чого це робить. А коли цифри виправляються ще й у кращий бік, це наштовхує на думку, що тут, вірогідно, має бути змальована особливо гарна картина. В решті решт, служба підпорядковується міністерству економіки, яке відповідає за ріст.

Бентежить і те, що, за словами експерта, реальні доходи населення падають. "Поглянувши на товарообіг, ми справді побачимо невелике зростання, але ж ми знаємо, що він стимулюється інтенсивним кредитуванням", – зазначив співрозмовник видання.

Проте достатніх доказів маніпуляцій зі статистикою в Росії, на думку В‘югіна, немає. Як підкреслив експерт, досягти зростання російської економіки більшого за зростання світової, як того хоче добитися Володимир Путін, "за нинішніх умов в Росії буде доволі важко".



Олег В'югін (ліворуч) і Едуард Штейнер під час інтерв'ю

Рішення розрядити економічну атмосферу шляхом підвищення пенсійного віку В'югін вважає "далеким від реальних проблем".

Головна проблема полягає в продуктивності, – гадає він. – Деякі сектори дуже продуктивні й навряд чи відстають від Заходу. Але у великих секторах промисловості, де править переважно держава зі своїми холдингами, продуктивність нижча. Тут необхідно більше конкуренції і менше монополії. Але недостатньо сил, які б прагнули цих змін.

Штейнер звернув увагу на те, що Росія "накопичує гроші", про що свідчить високий профіцит бюджету, зменшення зовнішнього боргу, а також те, що золотовалютні резерви Росії складають 475 млрд доларів. На думку В‘югіна, йдеться про "макроекономічну політику в цілях оборони", напевне, проти можливих зовнішніх катаклізмів.

Макрополітика дуже консервативна, – зазначив співрозмовник видання. – Крім того, держава намагається взяти під контроль гроші великих приватних концернів, схиляючи їх до участі в державних проектах. За допомогою підвищення ПДВ вона також отримає гроші і з приватних господарств. Ці кроки можна тлумачити як підготовку до якоїсь оборони, що в певному розумінні пов‘язано з тим, що слабне контроль над ядерною зброєю. Відмова Росії та США від договору про РСМД практично несе в собі потенціал гонки озброєнь.

Стверджувати на сьогодні, що Росія накопичує резерви для гонки озброєнь, за словами експерта, не можна, "але логіка того, що відбувається, наштовхує на думку про це".

Звісно, ніхто не хоче вести реальну війну, але на економічному рівні вона буде. Росія готується до економічної війни. Тенденція вказує на це. Сигнали такі, що всі йдуть ва-банк, – сказав експерт.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи побоюється він жорстких санкцій США проти "Роснафти", В‘югін заявив:

Роснафта" уже давно перебуває під санкціями, але вони торкаються тільки імпорту технологій. Найнеприємнішою була б заборона на експорт. Але це в принципі неможливо, тому що Росія – важливий експортер нафти до Європи та Китаю. Через цю заборону ціна на нафту підскочила б до 200-300 доларів за баррель. Це завдало б шкоди всьому світу. Подивіться на санкції проти "Русалу". США, ймовірно, їх не продумали і були змушені відмовитися від них, так як ціна на алюміній різко зросла.

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