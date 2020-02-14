Россия против Турции: почему новая война в Сирии неизбежна

Все попытки Турции и России решить конфликт в Сирии заканчивались одинаково – кровопролитием, взаимными обвинениями в нарушении перемирия и многочисленными жертвами мирного населения. За что воюют страны на Ближнем Востоке и почему почти невозможно найти компромисс? Об этом – дальше в статье.

За что воюют Россия и Турция?

После разгрома Исламского Государства, военные действия в Сирии не прекратились. Сирийский президент Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США. Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, потому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.

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А зачем Турции иметь подконтрольные группировки? Прежде всего для борьбы с курдами. Этот народ является большой угрозой для территориальной целостности Турции, поэтому курдов пытаются ослабить и оттеснить подальше от границы. Дело в том, что в самой Турции проживает до 11 миллионов курдов, а значит независимое курдское государство у турецкой границы может стать опасным оплотом сепаратизма. Также врагом Турции является режим президента Сирии Асада – он является препятствием для амбиций Турции на Ближнем Востоке.



Гражданская война в Сирии. Зеленые – повстанцы, красные – подконтрольные правительству территории, желтые – курды, оранжевые – общие территории курдов и Асада / инфографика из Википедии

Повстанцы Турции контролируют провинцию Идлиб. Там горячее всего идет борьба с силами Асада и России. Когда ситуация стала слишком напряженной, в 2018 году Турция с Россией заключили Сочинский меморандум, согласно которому в Идлибе должны были развести войска и установить демилитаризованную зону.

Однако, перемирие продолжалось недолго. Сирийская армия при поддержке России раз за разом продолжала наступление под предлогом борьбы с терроризмом. Террористами они считают подконтрольные Турции группировки. При такой риторике достижение мира фактически невозможно.

Очередное обострение

Окончательно перемирие сорвали 15 января 2020 года, когда правительственные войска вместе с Россией нанесли авиаудары по подконтрольным Турции "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и "Свободной сирийской армии". Начались кровопролитные бои за ряд населенных пунктов в Идлибе. Повстанцы при поддержке турецкой артиллерии, начали продвигаться вперед.

Войска Асада 25 января захватили отдельные районы крупнейшего сирийского города Алеппо. Впоследствии под контроль САА перешла стратегическая трасса М5, соединяющая Алеппо и Дамаск. Турция в ответ ввела в Сирию 430 единиц боевой техники. Эрдоган в ультимативной форме потребовал отвести войска из оккупированной части Идлиба, иначе "турецкие войска заставят сделать это силой".

Турция в очередной раз обвинила Россию в несоблюдении сочинского меморандума, гарантом выполнения которого она является. МИД России ответил зеркальными обвинениями.

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Российская делегация приехала в Анкару для очередных мирных переговоров, однако стороны так и не смогли договориться. В то же время с фронта пришла новость, по которой мирные переговоры оказались под угрозой срыва – вследствие сирийских обстрелов погибли 5 турецких военных.

Ответ Турции не заставил себя долго ждать. Через несколько дней Эрдоган заявил об уничтожении более 100 военных САА, а также военного вертолета с тремя пилотами.

Во время официальной речи в парламенте президент Турции обвинил Россию в обстрелах мирных жителей и обещал более жестко реагировать на российские самолеты, бомбящие Идлиб. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, 10 февраля в результате российских авиаударов погибли 20 человек. Впрочем, взаимные обвинения в убийстве мирного населения являются обычным делом для этого конфликта. Правда такова, что люди погибают от ударов с обеих сторон и в очень большом количестве.

И хотя Эрдоган оставил пространство для будущих договоренностей, не слишком вспоминая Путина в своей речи, ситуация остается очень напряженной. Турция до сих пор требует от сирийского правительства отойти с территорий, принадлежащих повстанцам по Сочинскому соглашению 2018 года. Однако, Асад принципиально не желает этого делать, ведь ему нужна только победа в войне и уничтожение оппозиционных группировок, пока они слабы и раздроблены.

Война и принципиальность

Несмотря на патовость ситуации, Турция первой может пойти на компромисс, ведь ее позиции шаткие, уверен политолог из центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик. По его словам, Турция с самого начала войны поддерживает оппозицию, поэтому не планирует отступать. Однако, решающим фактором может стать энергетическая зависимость от России, которая воюет на стороне Асада, и относительная слабость протурецких повстанцев.

Действительно, чрезвычайно важным вопросом для внутренней политики Турции является недопущение превращения части Сирии в опорную базу для курдского сепаратизма. А вот территории повстанцев, которые ей полностью не подчинены, она может сдать или обменять на уступки в других направлениях,

– сказал Москалик в комментарии 24 каналу.



Беженцы из провинции Идлиб в Турции / Фото Getty Images

Эксперт отмечает, что возобновления кровопролития не избежать, ведь Асад, Иран и Россия регулярно нарушают договоренности с целью уничтожения протурецких повстанцев и отвоевания у них новых территорий. Если по меньшей мере одна сторона не заинтересована в чем-то, кроме собственной победы, то никакие вопросы невозможно решить в рамках мирных переговоров.

Поддержат ли Турцию США?

Турция и США в последнее время имеют довольно напряженные отношения. Обострение ситуации в Сирии и потребность в противостоянии совместному врагу должны бы примирить на время обе страны. На первый взгляд кажется, что потепление произошло.

В частности, издание Dailysabah сообщило, что Минфин США снял санкции с министров Турции, введенные в 2019 году. Сделали это в рамках "всесторонней помощи союзнику по НАТО". Турция запросила ответ от альянса и Соединенные Штаты заявили об абсолютной поддержке.



Обсуждение на турецком ТВ "Кто надежный союзник: США или Россия" / Фото с Telegram-канала Повестка дня Турции

Однако, турецко-американский конфликт интересов лежит гораздо глубже, чем война в Сирии. Турция очень связана с Россией, поэтому она продолжит в дальнейшем балансировать между двумя лагерями. В то же время, США не может допустить, чтобы Турция вышла из НАТО. Поэтому, по меньшей мере на словах, поддержка Штатов будет устойчивой, уверен директор украинской Дипломатической академии при МИД Сергей Корсунский.

В комментарии 24 каналу эксперт отметил, что Трампу совсем не интересно сейчас вмешательство в конфликт, потому что это не несет непосредственной угрозы интересам США. По его словам, между Турцией и Штатами до сих пор существуют проблемы F-35 (США отказывается продавать Турции суперсовременные истребители из-за того, что она закупает российскую технику, которая якобы может иметь шпионское оборудование – 24 канал), писателя Гюлена, которого Эрдоган стремится экстрадировать из США и др. Решение этих конфликтов – дело не одного года.

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