Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовит важные международные мероприятия на следующую неделю. Президент отметил, что это то, что может дать Украине больше оборонной поддержки этой зимой и больше военных возможностей, пишет 24 канал.

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На Донбассе россияне бросают в наступление все, что видят

Глава государства рассказал, что сегодня на Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки.

Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, поэтому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, никаких даже стен, которые можно использовать для любой обороны,

– сказал Владимир Зеленский.

Россияне обстреляли пункт помощи Красного Креста

Во время российских обстрелов Херсона 15 декабря снаряд попал в пункт помощи Красного Креста. В результате погибла женщина – парамедик, волонтер. Всего за эти сутки Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон. И так происходит каждый день. Кроме этого, ныне оккупанты снова обстреливались общины Харьковской области.

Президент подчеркнул, что единственный путь прекратить российские обстрелы – это шаг за шагом вытеснять этих террористов с украинской земли и искать способы привлечь их и всех причастных к ответственности.

Единственный путь, как это прекратить – вытеснять шаг за шагом российских террористов с нашей украинской земли. Это будет продолжать давление на Россию. Это искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу и всем российским чиновникам и пропагандистам – привлечь к ответственности за все то, что они делают,

– подчеркнул президент.

Обращение Зеленского за 15 декабря: смотрите видео

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