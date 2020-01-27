Росії загрожує розпад, – Aktuality

Президент Росії Володимир Путін знову привернув увагу світової громадськості.

Путін оголосив про зміни до Конституції, чим викликав спекуляції на тему, що він шукає спосіб якомога довше залишитися при владі та передати її тому, кого сам же й обере.

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Чи збирається Путін правити до самої смерті? І яке майбутнє чекає Росію?

Ян Шир із Кафедри російських та східноєвропейських досліджень (Карлів університет, Чехія) розповів Aktuality, що Путіну нічого не залишається, як триматися при владі. Інакше йому загрожує покарання за те, що він накоїв.

Щодо майбутнього Росії, то один із реальних варіантів – це розпад країни. Вона не тільки неосяжна, а й дуже неоднорідна. На півдні переважають мусульмани; на сході відчувається великий вплив азійських держав, а кандидати на відокремлення є й у центрі держави – в Татарстані та на Уралі.

Спадкоємиця СРСР

Вирішальним поворотом в історії росіян та всієї планети став розпад Радянського Союзу. Після відокремлення колишніх радянських республік Росія все одно залишилася найбільшою країною світу, але вона досі єдина завдяки твердій руці правителя. Якщо він втратить свою владу чи посиляться економічні проблеми держави, то, на думку експертів, можуть почати відокремлюватися кавказькі регіони, такі як Чечня, Інгушетія чи Дагестан, де переважають мусульмани, а етнічні росіяни там майже не проживають.

Їхній приклад може наслідувати Татарстан, де проживає приблизно 3,8 мільйонів людей, більше половини з яких татари (в основному мусульмани), а росіян – менше 40%. Татарстан досяг значного рівня самостійності ще в 1990-ті роки, а останнім часом позбувся й тих обмежень, якими його намагався зв'язати Путін.

Проблема за проблемою

Саме сильний президент тривалий час здавався "рецептом" від хаосу та економічного маразму ери колишнього президента Бориса Єльцина. З початком нового тисячоліття економіка Росії пішла на лад, і країна повернула собі статус світової держави.

Втім, економічна криза 2008 року завдала Росії нищівного удару, після якого країна, яка відставала в технологічному плані і залежала від продажу енергоносіїв, уже не могла задовольнити зростаючі потреби громадян.

Путін рятував становище, підвищуючи вплив Росії на події у світі. У 2014 році він анексував Крим, чим значно підвищив власну популярність. Але той ефект уже випарувався, а крім цього, пересічним росіянам дорого обходиться допомога Криму. Гроші, які могли б піти на них, відправляються анексованому півострову.

Ядерна держава

"Один з варіантів полягає в тому, що Росія справді розпадеться", – підсумував Шир. Але коли це може статися: ще до смерті Путіна чи вже після неї, на думку експерта, припустити дуже важко. Зараз кроки навіть самого Путіна стали менш прогнозованими, а через недавні заяви тільки щільнішає "туман" навколо планів президента.

Якщо Росія розпадеться, це може призвести до серйозних наслідків для всього світу. Може вибухнути чергова міграційна криза, і частина громадян відправиться на захід. Крім того, під загрозою можуть опинитися поставки енергоносіїв. Окрема велика проблема – це ядерна зброя. Але рано чи пізно, судячи з усього, планета зіткнеться з цим викликом.

Шир переконаний, що вирішити можна навіть ті проблеми, які є в Росії, але тільки не з Путіним на чолі. Великим питанням залишається й те, що відбуватиметься, як розпадеться система правління нинішнього президента.

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