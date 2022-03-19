Российские оккупанты до сих пор убеждены, что после подлого нападения на Украину и бомбардировки мирного населения их жалобы и возмущение имеют силу. Страна-агрессор убеждена, что направлять на нее ее оружие нельзя.

Читайте также В Раде призывают мир отреагировать на убийства и похищения представителей медиа

"Роскомнадзор" возмущен

YouTube заблокировал государственные российские СМИ и блогеров, которые нивелируют или лгут об задокументированных актах насилия России против Украины. "Роскомнадзор" это возмутило – оккупанты не любят, когда им не позволяют врать.

Ведомство утверждает, что зафиксировало более 50 случаев "цензуры" на видеохостинге YouTube и призвало Google "немедленно прекратить ограничения и обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации".

Как и предполагалось, удовлетворять никакие требования оккупантов Google не стал, поэтому сейчас "Роскомнадзор" со своими претензиями может пойти разве что в направлении российского военного корабля.

Смотрите также: Что россияне будут делать ближайшие дни: детали от капитана Рыженко