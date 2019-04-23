Роскошное поле тюльпанов расцвело на Херсонщине: удивительные фото и видео

На Херсонщине расцвели сотни тысяч тюльпанов на фермерском поле. Такая себе мини-Голландия очень привлекает туристов, они приезжают сфотографироваться на фоне цветов и послушать о них легенды.

На этом поле еще до недавнего времени росли овощи – теперь тюльпаны. Двое друзей-фермеров из Херсонщины переформатировали свой бизнес с аграрного на туристический.

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Теперь сюда едут туристы со всей Украины. Посреди поля растут 200 тысяч тюльпанов – розовых и фиолетовых.

"Сорт называется "Мистик вандей". И он действительно долго цветет, в прошлом году больше двух недель продержался", – рассказал о цветах, которые использует для своего бизнеса инициатор цветочного туризма Олег Демченко.



Тюльпаны на Херсонщине



Инициатор цветочного туризма Олег Демченко

Тюльпан – растение морозостойкое и его луковички выдерживают до минус 18 градусов. Следовательно, на юге цветок давно чувствует себя как дома. Посадочный материал привезли из самой Голландии. Часть луковичек зарубежные селекционеры вообще подарили.

Наши друзья, голландские фермеры, увидев то, что у нас довольно неплохо получилось и им понравилось то, что люди нас назвали маленькой Голландией на Херсонщине, в этом году подарили нам небольшой объем дополнительных цветов,

– пояснил фермер Виталий Шакало.

Но легенды всегда интереснее. Их туристам рассказывают экскурсоводы: "Из украинских степей скифские тюльпаны и тюльпаны-шренка, которые еще сохранились в наших степях, попали в Турцию, а оттуда – уже и в Голландию".

Для туристов организаторы также подготовили специальные фотозоны.



Фотозона в цветочном поле



Туристы со всей Украины приехали посмотреть на мини-Голландию



Тюльпаны хорошо прижились в Украине



Увидев прошлогодний положительный опыт, голландцы поддержали инициативу



Поэтому в этом году часть тюльпанов подарили