Что это нам дает в практическом смысле? Да почти ничего – кредитные рейтинги РФ и так давно уже провалились сами понимаете куда. Но тут ведь дело в символизме!
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Россия – импотент
Рашисты пыжатся, аж глаза на лоб, чтобы казаться супердержавой. И что они весь мир от...меют как хотят. А им выписывают официальную бумагу, что их корявый Третий Рим — импотент. Вот справка. С печатью.
Так что, импотентные рашисты, заткнитесь и не вякайте о своем могуществе: ваши облигации, акции и прочие когда-то ценные бумаги сегодня стоят дешевле бумаги, на которой отпечатаны.
В России пытаются отрицать дефолт / Фото Getty Images
Важно Обратный отсчет уже начался: спасти мир можно только одним способом
Кстати, акции американских компаний, производящих HIMARS, на днях резко пошли в гору. Почему-то.
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