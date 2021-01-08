Авиакатастрофа произошла 8 января в Ленинградской области России. При взлете упал частный легкомоторный самолет. На его борту было 4 человека.

Лишь 1 пассажиру удалось спастись. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

Важно Серый камень и красные розы: в Киеве почтили погибших в авиакатастрофе МАУ – фото

По предварительной информации, выжить удалось ребенку. Сейчас за его жизнь борются врачи. Как пишут российские СМИ, 3 других пассажира погибли на месте.

Причины авиакатастрофы

Известно, что самолет упал через несколько минут после взлета на аэродроме Гостилицы, что в Ленинградской области. Предварительно, авиакатастрофу могла повлечь ошибка пилота. Однако есть и другая версия произошедшего. Российское издание ТАСС со ссылкой на источники в прокуратуре пишет, что самолет столкнулся в небе с другим воздушным судном.

Телеграм-канал Baza сообщает, что другой борт успешно приземлился после столкновения с легкомоторным самолетом. В то же время последний, вероятно, перевернулся в воздухе и упал на землю кабиной вниз.



В России упал легкомоторный самолет / Фото Baza



Авиакатастрофа самолета в России / Фото Baza



По предварительной информации, погибли 3 человека / Фото Baza