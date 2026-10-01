Такой случай зафиксировали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, где мужчинам, получившим российское гражданство, вручали повестки. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

Что происходит в российских аэропортах?

По информации движения, после прибытия в Россию силовики проверяют мужчин на наличие военной регистрации.

В то же время Министерство внутренних дел России официально подтвердило создание 17 пунктов миграционного контроля в аэропортах страны. Однако информация о постоянном присутствии представителей военкоматов во всех аэропортах пока не подтверждена.

В "Атеш" предполагают, что такие меры могут свидетельствовать о подготовке к новой волне мобилизационных мероприятий. Но подтверждений того, что российские власти приняли решение о новой мобилизации, в приведенной информации нет.



В российских аэропортах проверяют военно-учетные документы / Фото "Атеш"

Вручали ли повестки в России ранее?

В "Атеш" напомнили, что подобную практику применяли во время мобилизации в 2022 году. Тогда у пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернули мобильный военкомат, где вручали повестки мужчинам, пытавшимся выехать из России. Теперь дополнительные проверки, по данным движения, проводят и в аэропортах. Активисты призывают мужчин перед поездками проверять наличие ограничений на выезд из страны и не подписывать документы, содержание которых им непонятно.

Как в России ограничивают выезд мужчин за границу?

Ранее "Атеш" также сообщал о случаях скрытых ограничений на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Такие ситуации фиксировались в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Мужчин направляли на дополнительную проверку документов и сверку данных, потому что они не успевали на свои рейсы. При этом официально о запрете на выезд им не сообщали, а после длительного ожидания документы возвращали и отпускали мужчин.

На фоне сообщений о возможных новых мобилизационных мерах Россия также накапливает современные танки и артиллерию на базах хранения, что может свидетельствовать о подготовке резервов для будущего использования.

