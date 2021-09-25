Мужчина ехал по улице Ливанова, людей рядом не было. На него напали сразу 3 собаки.

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Мужчина отчаянно защитил любимца

Псы напали на маленькую собачку. Мужчина стал отчаянно защищать своего любимца. Он даже упал с тележки, но собачку спасти удалось. Впоследствии псы отступили.

Другие инциденты с бродячими собаками

В Днепре 13 июня 2021 года ротвейлер покусал мужчину. Пострадавший рассказал, что он вступился за ребенка. В результате его увезли в больницу с рваными ранами на руках.

Перед тем в Днепре произошел похожий инцидент. На территории жилого массива Левобережный стая диких собак напала на пожилую женщину. Они ранили ногу пенсионерки.

В Запорожье на улице Куликовской 2 августа собака укусила женщину за левую ногу и перегрызла ей сосуд. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но не удалось.

Обратите внимание! В Киеве сиамская кошка, которая целую неделю прожила в столичном метро и ее спасли волонтеры, сбежала от них. Теперь Арику-Тунельку активно разыскивают.