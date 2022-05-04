Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала рассказал, что россияне снова предотвратили внешний дефолт благодаря деньгам, ежедневно поступающим за энергоносители.

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Он объяснил, что нефтяное эмбарго начнет действовать до конца года. Ведь некоторые страны на 80-85% зависят от энергоносителей, они не могут от них отказаться внезапно.

По словам эксперта, из-за санкций Россия уже получает гораздо меньше денег. И такая нехватка денег от продаж газа и нефти может привести к внутреннему дефолту.

А если ЕС или страны-поставщики заморозят счета и перестанут перечислять деньги России за эти углеводороды до разрешения конфликта, то тогда стране-агрессору будет очень больно.

– заявил Жданов.

Он утверждает, что это был бы идеальный план, потому что Россия не имеет доступа к внешним счетам, в частности золотовалютным резервам.

"И если не будет поступать валюта каждый день, тогда для России это фактически будет технический дефолт", – добавил эксперт.

Как Россия избежала дефолта

Жесткие санкции, наложенные на Россию, не дали ей воспользоваться своими международными резервами, чтобы расплатиться с долгами. Но 3 мая Россия таки провела платеж по евробондам, это подтвердил Bloomberg.

Чтобы расплатиться по долгам, Россия использовала свои внутренние резервы. Соединенные Штаты могли заблокировать проведение платежа, но позволили это сделать, чтобы страна-агрессор истощила внутренние резервы.

Когда возможен дефолт? Следующая важная дата – 27 мая. Тогда Россию ждет очередное погашение евробондов. Если она этого не сделает, тогда дефолт наступит 25 июня.

Отметим, что рано или поздно дефолт все-таки догонит Россию. Ведь в целом у страны-агрессора есть внутренний долг в иностранной валюте на сумму 18,07 миллиарда долларов, по состоянию на апрель.

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