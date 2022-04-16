Будут наказывать и тех, кто отрицает "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы". Об этом говорится в документе, опубликованном российскими СМИ, сообщает 24 канал.

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Каким будет наказание

Согласно новым правилам, введенным российскими властями:

физическим лицам грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 дней (повторное нарушение – штраф увеличивается до 5 тысяч рублей);

юридическим лицам – штраф до 50 тысяч рублей (повторное нарушение – остановка деятельности до 90 дней).

Отметим, что госдума запретила публично отрицать "решающую роль советского народа в победе над нацизмом" еще в июне 2021 года. Однако тогда в документе не было прописано наказание за "нарушение".

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