О первой жертве лесных пожаров в России сообщил 10 июля на очередном заседании штаба глава области Алексей Текслер.

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В результате пожаров в России погиб мужчина

Ранее 78-летнего мужчину не смогли найти. Его родные забили тревогу и распространили в соцсетях сообщение об исчезновении. Однако же 10 июля спасатели обнаружили тело погибшего, разбирая дом в селе Джабик Челябинской области.

Напомним, ранее из-за лесных пожаров в регионе из оздоровительного лагеря и интерната пришлось эвакуировать более 100 детей.

Лесные пожары в России: последняя информация

По состоянию на 11 июля общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области увеличилась до 14 тысяч гектаров.

Огонь уже уничтожил 71 здание.

Борьбу с огнем ведут свыше 630 спасателей, к тушению привлекли авиацию МЧС России – самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.

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