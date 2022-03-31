Ахилесова пята агрессора

Напомню, слабое место России – это нефть. И пока не будет эмбарго, Россия будет иметь ресурсы. Но есть еще одно слабое место. Санкции для военно-промышленного комплекса РФ.

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Оказывается, Россия импортирует более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых, причем по некоторым их зависимость от импорта – 100%. Это данные счетной палаты РФ.

За счет зарубежных поставок сырья покрывается 100% потребностей экономики РФ в критических материалах, необходимых военно-промышленному комплексу:

титан;

хром;

марганец;

литий;

а также более 87% спроса на цирконий.

Несколько деталей:

1. Марганец и хром

Это легирующие элементы, которые применяются для производства брони. Россия получает марганцевые руды из 14 стран (1,1 миллиона тонн), но основные:

Южная Африка – 680 тысяч тонн;

Габон – 248 тысяч тонн;

Казахстан – 143 тысячи тонн.

Хрома РФ импортирует 903 тысячи тонн из 11 стран, основные:

Казахстан – 786 тысячи тонн;

Турция – 58 тысячи тонн;

Южная Африка – 55 тысячи тонн.

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2. Литий

Сегодня это один из ключевых металлов, необходимых для производства аккумуляторных батарей. Но еще Литий применяется в ядерной энергетике, во время плавления алюминия, для создания ракетного топлива. Данные по импорту лития РФ засекретила.

3. Ну и титан!

Здесь самое интересное. Оказывается, согласно отчету счетной палаты РФ, Россия на 83% обеспечена титаном с Украины.

Где применяется титан:

в гражданском и военном авиастроении;

производство стали с высоким содержанием хрома (до 30%);

изготовление корпусов подводных лодок;

космические двигатели.

В частности, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которыми уже бомбили Украину, не изготовить без титана. Представляете абсурд? Украину бомбили с помощью материалов, купленных в Украине! Кто продает титан России? Напомню, 83% поставляет Украина!

Как ударить по врагу его же оружием

1. На территории Днепропетровской области расположен "Демуринський горно-обогатительный комбинат", который ведет промышленную разработку Волчанского месторождения титано-цирконовых руд с запасами ильменита более 2 миллионов тонн.

Официальным бенефициаром "Демуринського горно-обогатительного комбината" является российский миллиардер Михаил Шелков – акционер и член Совета директоров крупнейшего мирового производителя титана, слитков и проката – российской корпорации "ВСМПО-Ависма", против которой весь мир уже вводит санкции!

2. А также государственная украинская компания "Объединенная горно-химическая компания" через европейские прокладки.

Что с этим всем можно и нужно делать в ближайшее время?

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1. Украина:

национализация "Демуринского горно-обогатительного комбината";

контроль отгрузок украинского ильменита концессионному получателя.

Это уже даст ограничение поставок титана в Россию.

2. Мир:

Требовать от международных партнеров запрета и санкций к поставщикам критических материалов в Россию (хрома, лития, марганца). Это создаст проблемы в производстве целой группы продукции военно-промышленного комплекса России.

Как мы писали ранее, запас прочности у России большой, поэтому цель санкций – вынудить Россию к прекращению агрессии и создать условия, при которых она больше не сможет повториться. Читайте, делайте выводы, распространяйте!

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