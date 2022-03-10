Россия, как показывает опыт, не имеет предела в цинизме и лжи. Очередной фейк пропагандистов развенчал журналист Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Фейк о "привязывании украинских военных цепями"

Россия распространяет фейк, что якобы украинские военные, а они (россияне – 24 канал) называют их националистами, цепляют своих сослуживцев цепями,

– рассказал Лещенко.

Он добавил, что россияне рассказывают, что украинцы делают это якобы чтобы "они не сложили оружие и не перешли на сторону агрессора".

Лещенко заметил, что такой фейк даже сложно комментировать. Однако Россия повторяет и повторяет его, вкладывая в массовое сознание.

Понятно, что россиянам трудно или даже невозможно понять, что украинцы сейчас едины в своей борьбе с ними, поэтому никого не нужно заставлять защищать свою землю, все готовы делать это добровольно.

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