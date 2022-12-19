Такое заявление сделал первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков, передают РосСМИ.

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Он отметил, что количество пусковых установок и боеприпасов увеличилось в разы. По его словам, в 2022 году в России якобы выросло производство некоторых моделей танков по сравнению с прошлым годом "в десятки раз", боеприпасов и снарядов – "в десятки и сотни раз".

Обратите внимание! 24 канал не может подтвердить или опровергнуть заявление россиян. Не исключено, что враг, как всегда, манипулирует фактами и данными.

По состоянию на начало ноября в разведке Украины отметили, что нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, Россия использовала около 80% своих современных ракет.

Пока в России осталось всего 120 ракет "Искандер". По словам представителя украинской разведки Вадима Скибицкого, военной разведке Украины стали известны планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Их собираются отправить по воздуху в Крым и морем в каспийские порты.

Москва также опрокидывала на территорию страны "Искандеры", которые могут нести ракеты с ядерными боеголовками