Как сообщили в оперативном штабе региона, жителей села пришлось эвакуировать. В целом там жили примерно 600 человек.

Важно Солнце исчезло посреди дня, с неба падал пепел: в России бушуют масштабные лесные пожары – видео

Какая сейчас ситуация в Бяс-Кюеле

Лесной пожар перекинулся на территорию села через минерализованную полосу. Этому очень способствовал сильный ветер в регионе. Спасатели России направили в село вертолет с водосливным устройством. К ликвидации пожара привлекли почти 200 человек.

Стоит напомнить, что режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действовал в Якутии еще с 1 июля. Там зафиксировали более 150 очагов огня, а в 9 районах сохраняется сложная ситуация.

Что происходит в селе Бяс-Кюеле: смотрите видео

Жителей села решили эвакуировать: смотрите видео​

Добавим, что из-за сильных лесных пожаров в Якутии почти не видно солнца. Все из-за густого дыма. Кое-где видимость среди дня была такой, как ночью.

В целом в результате лесных пожаров без крова остались более 30 семей. Местные власти обещают предоставить им временное жилье и помочь со строительством нового.