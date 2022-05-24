На территории Украины продолжается война, а мир уже начал формирование послевоенного устройства. И оно, это мироустройство будет радикально отличатся от того, которое было до 24 февраля 2022 года.

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Давос без России

Образ этого послевоенного мироустройства был представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где впервые форум прошел без России. Впервые за 35 лет после того как СССР первый раз в 1987 году направил на этот форум свою делегацию. Россия не отказалась – ее просто не позвали.

Впрочем, нельзя сказать, что в Давосе не пахло русским духом. Еще как пахло, прямо-таки шибало в нос. В помещении традиционного Русского дома в Давосе на время саммита открыли Российский дом военных преступлений. Экспозиция из почти 5 тысяч фотографий и соответствующие видеокадры демонстрируют гостям форума преступления путинского фашизма.

Война в Украине – главная тема на форуме. Украины было не много, а очень много. Вот лишь некоторые пункты "украинского Давоса":

Специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского;

Сессия Дух стойкости: украинские голоса (среди выступающих – первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, народный депутат Евгения Кравчук, гендиректор Смарт-Холдинг Юлия Кирьянова и представитель Kyiv Hub Ульяна Автономова);

Дискуссия с участием братьев Кличко, и отдельная сессия мэра Киева Виталия Кличко, где киевский градоначальник дополнительно обсудит планы восстановления Киева и необходимую помощь для этого;

Сессия, посвященная реагированию на гуманитарный кризис в Украине,

Общение участников Давоса 2022 с министром иностранным дел Украины Дмитрием Кулебой;

Обсуждение в Украинском доме европейских перспектив Украины и программу восстановления страны объемом до 1 триллиона долларов.

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"План Маршалла" для Украины

Давос 2022 может стать еще одной отправной точкой "плана Маршалла" для Украины. Financial Times включило проблему поствоенного восстановления Украины в свой топ-5 самых важных тем, за развитием которых стоить следить на Давосском форуме 2022. Сейчас Украина оценивает стоимость восстановления экономики и инфраструктуры в 600 миллиардов долларов.

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде накануне его открытия подтвердил, что выступает за создание такого "плана Маршалла" для Украины.

Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению – по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины. Нам нужен "план Маршалла",

– отметил Бренде.

И еще один небольшой штрих к очертаниям послевоенного мира:

Как Байден и Навальный устроили литературный конкурс.

Дело было так. Журнал Time включил в список самых влиятельных людей 2022 года президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Текст о Путине написал Алексей Навальный, а о Зеленском – Джо Байден.

На мой взгляд, с небольшим преимуществом в этом конкурсе политических портретистов победил Навальный. Байден был лаконичен, его текст вдвое короче, и это плюс.

Зеленский вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года / Фото Офис Президента

Вчера (23 мая – 24 канал) в студиях всех российских ток-шоу ненависти царила приподнятая и радостная атмосфера. Упыри праздновали взятие Мариуполя и глумились над героями "Азовстали", которые выполнили приказ и прекратили сопротивление. По мнению упырей, это переломный момент в войне и теперь Украина дрогнет и побежит сдаваться.

Я не знаю, верят ли они в эту чушь, или просто подбадривают свою аудиторию, которая все чаще задает недоуменные вопросы. В действительности вполне возможно, что многие из них все понимают и просто ждут удобного случая, чтобы удариться оземь, надеть вышиванку и закричать: "Слава Украине!".

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