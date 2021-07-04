Работники медучреждения вели себя довольно пренебрежительно. Чтобы переместить мужчину, подталкивали его ногами. Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях.

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На видео видно, как мужчину из каталки перекладывают на бетонный пол. Делают это 2 мужчин в форме охранников и женщина в медицинском костюме. Одна из сотрудниц больницы "сжалилась" над пациентом. Со словами "Вот тебе под голову" она дала ему нечто вроде подушки. После ногой отодвинула его руку и перед тем, как уйти, сказала: "Вот так лежи. Это твоя кровать на сегодня".

Подробности от очевидца

По словам пользователя сети, который все это видел собственными глазами, пациенту на вид примерно 50 лет, он бездомный. Человек имел только военный билет, поэтому вероятно, что это бывший военный.

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"Мужчину просто сбросили на пол. Отношение врачей и охранников безобразное и зверское. Пока этот человек лежал на каталке, его оскорбляли и смеялись над ним" – отметил очевидец.

Реакция местных властей

Инцидент быстро получил огласку, появилась и реакция заместителя председателя правительства Саратовской области в социальной сфере Романа Грибова. Он потребует увольнения заведующего Приемным отделением и заместителя главного врача медучреждения.

Ситуацию в Энгельской городской больнице № 1 он назвал "абсолютно дикой". И подчеркнул, что все люди имеют одинаковые права, в частности на медицинскую помощь, независимо от того, какое у них социальное положение.