Местного жителя Артура Дмитриева задержали 7 апреля. Он провел ночь в отделении полиции.

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Мужчину задержали из-за плаката со словами Путина, которые тот сказал 9 мая 2021 года на параде победы в центре Москвы.

Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто снова планирует агрессию.

За эти слова Путина Дмитриеву придется заплатить 30 тысяч рублей.

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